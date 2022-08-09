以色列军队再袭约旦河西岸

（法新社巴勒斯坦那不鲁斯9日电） 巴勒斯坦卫生当局表示，以色列军队今天袭击约旦河西岸占领区城市那不鲁斯一间房屋，造成3人死亡、近70人受伤。

广告 继续浏览后续

以色列军方说，死者包含一名高级武装分子指挥官。

以色列5日对加萨走廊（Gaza Strip）发动代号为「破晓行动」（Operation Breaking Dawn）的精准攻击，与伊斯兰圣战组织（Islamic Jihad）激烈交战，最后在埃及、卡达（Qatar）和联合国的努力协调和哈马斯（Hamas）领导人的敦促下，双方于7日达成停火协议。然而，今天以巴就又爆发冲突。

一名法新社记者报导，巴勒斯坦武装分子与以色列安全部队在那不鲁斯（Nablus）旧城交火。

巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent Society）表示，那不鲁斯各地医师治疗69个遭到枪伤者，其中4人重伤。

以色列军方声明说：「恐怖分子拿布希（Ibrahim al-Nabulsi）在那不鲁斯被杀死。」声明也补充说，「待在屋子里的另一名恐怖分子」也同样身亡。

以色列军方表示，以军朝房子发射了一枚肩射型飞弹，并在突袭行动中逮捕4名嫌疑人。

拿布希是艾格撒敢死队（Al-Aqsa Martyrs' Brigades）的指挥官，这支敢死队是法塔组织（Fatah）旗下的主要武装组织之一，活动范围主要在约旦河西岸（West Bank）。

拿布希由十余名枪手送进那不鲁斯当地医院，医院外头集结了数百人。

数十辆以色列军车驶入这个约旦河西岸最大的城市之一，使交通停摆，随后枪声四起。

市内其他地区也爆发与以军冲突，一些巴勒斯坦人向军队投掷石块。

以军说：「数十名暴民朝军队扔石块和爆裂物，引发暴力冲突。军队以驱散人群及开枪回应。目前确认有数人受伤。」

以军补充道：「军队已撤离该城市，我方无人伤亡。」

近几个月，以色列安全部队几乎天天在约旦河西岸发动突袭，主要目标是伊斯兰圣战组织的武装分子。

© 2022 AFP