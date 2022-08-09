墨西哥将出动水下无人机搜救受困矿工

（法新社墨西哥阿古希达9日电） 墨西哥北部一处煤矿上周发生崩塌导致淹水意外，为救出已受困5天的10名矿工，救援人员将动用一架水下无人机。

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国家民防协调员贝拉斯格斯（Laura Velazquez）表示，这架由海军提供的无人机有一具高解析度摄影机和照明设备，能在不危及生命的情况下辨识可能的障碍物。

发生意外的矿场位在科阿韦拉州（Coahuila）萨维纳斯市（Sabinas）的阿古希达村（Agujita），为确保救援人员能够安全进入，抽水工作仍持续进行。

军方称，若水位下降到1.5公尺，希望救援人员本周能进入其中一个矿井。官员们说，这些矿井深入地下约60公尺，救援人员计划进入的矿井水深19.4公尺，低于最初的30多公尺。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）前天赴出事的矿场视察，要求增加救援力度。他返回首都墨西哥市后告诉记者，工作人员每秒大约抽水300公升。他说：「我们急着将水排出，好让救援人员能进入。」

当局称，本月3日，矿工们进行挖掘工作时，挖到一个充满水的毗邻区域。意外发生后，5名工人逃出矿井，但其他人就此失联。

随着时间流逝，矿工家属越来越绝望，也越不愿与媒体交谈。

科阿韦拉州是墨西哥主要煤炭产区，多年来发生一连串致命矿灾。去年，当地有7名矿工受困身亡。最严重的事故发生于2006年，一处矿井发生爆炸，造成65人死亡。

© 2022 AFP