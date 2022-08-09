川普称佛州海湖俱乐部遭FBI突击 保险箱遭破解

（法新社华盛顿8日电） 美国前总统川普今天说，他在佛罗里达州的海湖俱乐部庄园遭FBI探员「突击搜查」，并称此举为「检方渎职」。

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川普他的社群媒体「真实社群」（Truth Social）发表声明说：「这是我们国家的黑暗时刻，我在佛罗里达州棕榈滩（Palm Beach）海湖俱乐部（Mar-A-Lago）的美丽宅邸遭到一大群联邦调查局（FBI）探员包围、突袭与占据。」

川普说：「这是检方渎职、将司法系统武器化，以及不希望我在2024年竞选总统的激进左翼民主党人的攻击。」

「他们甚至破解了我的保险箱！」

FBI没有说明是否有搜查行动或者是为了什么，川普也没有说明为什么联邦探员出现在他住家。

但多家美国媒体引述知悉调查的消息人士报导，FBI探员正在展开经法院批准的搜查行动，与可能不当处理搬到海湖俱乐部的机密文件一事有关。

美国国家档案和纪录管理局（National Archives and Records Administration）2月表示，已在川普的佛州庄园发现15箱文件，「华盛顿邮报」报导内含高度机密文件，是他连任失败后在离开华府时一起带走。

根据在1970年代水门案丑闻爆发后颁布的总统纪录法，入主椭圆形办公室的总统必须保存与政府活动相关的纪录，而有关当局在川普的佛州俱乐部发现数箱文件，不禁让人质疑川普是否遵守法律。

美国国家档案和纪录管理局当时已要求司法部对川普的做法展开调查。

根据「纽约时报」记者哈柏曼（Maggie Haberman）即将出版的新书，白宫职员也经常发现马桶有纸团塞住，他们认为川普是在试图冲掉一些文件。

© 2022 AFP