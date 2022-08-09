巴纽总理宣誓就职展开第2任期

（法新社莫士比港9日电） 太平洋岛国巴布亚纽几内亚经历笼罩暴力和贪腐疑云的国会大选后，总理马拉普获新国会过半支持，今天宣誓就职展开第2任期。

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马拉普（James Marape）在巴布亚纽几内亚新选出的国会中赢得过半支持。

他在首次对新国会发表的面向广泛演说中重申让巴纽成为「地球上最富裕黑色基督徒国家」，并且乐于接受国会所作由他继续领导的一致表决结果。

大英国协观察团就贿赂指控和选举名册遗失表达忧心，马拉普也设法对投票进行检讨。他说：「我们必须就选举程序进行改革，在这方面维持现状显然不再是一个选项。」

新国会成员包括鲁菲娜．彼得（Rufina Peter）、凯西．萨旺（Kessy Sawang）两位女性。这是2017年上一次大选没有女性得以进入国会殿堂以来，再度有女性跻身全国政界。鲁菲娜．彼得所属全民党（People's National Congress Party）领袖欧尼尔（Peter O'Neill）称之「骄傲一刻」。

投票已于5日结束，计票工作持续在进行中。多山、被森林覆盖的巴纽资源丰富，却普遍贫穷。

这场投票动员了约1万名军警和矫正机关人员。其中，7月26日曾经发生带有政治动机攻击，一群恶霸持大砍刀在一个计票中心外追逐两名受害者，造成其中一人脑部受伤，另一人则是肢体受伤。

巴纽民族多元，使用超800种语言，候选人能够对自己所属族群提供何种物质利益，往往左右选民投票意向。

© 2022 AFP