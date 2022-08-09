布林肯访问非洲 主张「真伙伴关系」

（法新社南非普勒托利亚8日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天说，美国试图与非洲缔结「真正的伙伴关系」，并不是想在对非洲的影响力竞争上「超越」其他世界强权。

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布林肯展开非洲3国的访问行程，首站抵达南非，他在那里概述了美国政府的新非洲政策。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）才刚结束访问非洲的行程，布林肯随后就到访。但布林肯说，美国并未将非洲视为「强权之间最后的竞争场域」。

他在南非首都普勒托利亚（Pretoria）与南非外交部长潘道尔（Naledi Pandor）一起出席媒体简报会。布林肯说：「我们承诺与非洲缔结更坚实的伙伴关系，并不是想胜过任何人。」

南非是开发中国家的要角，在俄罗斯入侵乌克兰战争一直维持中立，不愿加入西方国家谴责俄罗斯的行列。在少数白人于1994年结束对南非的统治之前，俄国曾反对当地的种族隔离政策。

潘道尔说，南非没有任何人支持战争，还形容俄国是「无关紧要的经济伙伴」；她也说，她很高兴美国没有要南非选边站。

但她表示，欧洲和其他地方的合作伙伴给人一种「自认为高人一等的霸凌感觉」。她提到加萨走廊爆发的冲突时说：「我们应该像关注乌克兰人民一样，关注发生在巴勒斯坦人民身上的事。」

布林肯今天稍晚在普勒托利亚大学演说时，阐述了美国对撒哈拉沙漠以南非洲的新政策，重点在于4大要务，即促进开放、增进民主、追求经济发展和对抗全球暖化。

他说，美国和非洲国家必须以「平等伙伴」身分合作解决这些问题。

他表示：「非洲国家太常被当作其他国家进步的工具，而不是创造自己的进步。美国不会对非洲的选择置喙，其他国家也不该这么做。选择权属于非洲人民，且只属于他们。」

一些批评人士说，美国在打击非洲极端组织上的军事行动没什么成果，中国与俄罗斯却积极利用外交和经济工具持续取得进展。

一份概述新策略的政策报告主张，在撒哈拉沙漠以南的非洲促进当地更开放、更民主，将有助于对抗中国、俄罗斯等国家的「有害活动」。

布林肯说：「脆弱的民主政体向来会有的治理不善、排外和腐败现象，会让这些国家更容易受到极端运动和外国干预势力影响，包括克里姆林宫撑腰的（佣兵组织）瓦格那集团（Wagner Group），他们利用不稳定的情势来掠夺资源，违法滥权却不受惩罚。」瓦格那集团在马利、中非共和国等非洲国家都有活动。

布林肯提出一系列措施，包括针对农业和再生能源发电厂的投资。美国一直在资助这些计画，以帮助非洲国家追求干净能源转型，并处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情及俄国与乌克兰战争的后续效应。

布林肯在简报会上说：「我们最重要的目标是缔结美国与非洲之间真正的伙伴关系。我们不要失衡或交易般的关系。」

© 2022 AFP