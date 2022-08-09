幼时经历广岛原爆 三宅一生设计服饰带来美丽和快乐

（法新社东京9日电） 全球知名时尚设计师三宅一生5日病逝，享寿84岁。他的作品设计前卫却又不失实穿，幼时经历广岛原子弹爆炸的他矢言要用设计的服饰「带来美丽和快乐」。

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三宅一生事务所员工透过电话告诉法新社，三宅于8月5日晚间病逝，但未透露进一步细节。

不愿具名的员工透露，三宅的葬礼已经举行，遵照他的遗愿仅有亲属参加，不会有公开仪式。日本媒体报导，三宅一生死于肝细胞癌。

追随开拓者高田贤三、森英惠的脚步，三宅一生和川久保玲、山本耀司等日本年轻一辈时尚设计师于1970年代中期，在法国时尚圈崭露头角。

在纵横半个多世纪的设计师生涯中，三宅一生开创了高科技又舒适的服装，不似一般高级订制服爱用繁复设计，而是贯彻他所谓的单纯「创造东西」。

他旗下于1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精细的褶皱知名，在全世界广受欢迎，于30多国创下400多万件销售量。经过特殊制程的褶皱布料不会起皱，反而让旧式概念焕然一新，散发出流动性和舒适感。

三宅一生的BAO BAO包更是引发仿效，三角形的几何造型和各类服饰都是百搭。苹果创办人贾伯斯（Steve Jobs）着名的黑色高领上衣也是出自三宅一生之手。

三宅的「A-POC（一枚布）」设计理念利用电脑程式，把布料从2D平面演变成3D立体结构，让整件衣物不出现一个接缝。

他在2006年赢得京都赏时曾说：「每当我忧心未来方向，或碰到挫折的时候，我就会回到一枚布的理念。古代的希腊或非洲，每个文化起源（的衣物制作）都是从一块布，或一片皮开始。」

三宅1938年出生于日本广岛县。美国于1945年8月6日在广岛投下原子弹时，他年仅7岁。那场原爆估夺走14万人的生命。3天后，美国在长崎投下原子弹，日本6天后宣布无条件投降，替第二次世界大战划下句点。

尽管三宅一生因为原爆终生跛足，但他鲜少提到这段经历，直到2009年才在美国「纽约时报」发表的文章中打破沉默。

他在文中写道：「当我闭上双眼，仍看得见那场从来不应该有人经历过的灾难：一道强烈的红光，紧接着升起黑色的云，人群朝四面八方奔跑，绝望地逃命。我全部都记得。3年后，我的母亲死于辐射曝露。」

三宅一生在纽约时报撰文中呼吁时任美国总统欧巴马访问广岛，这项愿望于2016年实现。

他当时在文中写道：「我从未选择分享那天的记忆，我试过要将它们抛在脑后，尽管没有成功。我更愿意去思考可以被创造的事物，而不是破坏，思考可以带来美丽和快乐的事物。」

© 2022 AFP