菲律宾前总统罗慕斯长眠国家英雄墓园

（法新社马尼拉9日电） 菲律宾前总统罗慕斯（Fidel Ramos）上周辞世，戎马出身的罗慕斯被视为菲国历来最能干的领袖之一，今天在庄严隆重的国葬仪式中，长眠于马尼拉的国家英雄墓园。

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一辆载着罗慕斯骨灰、覆盖国旗棺木的四轮车缓缓驶过绿荫大道之际，上空一架军方直升机低空飞过撒下花朵，两侧是一排排插有白色十字架的将士墓园。

在行过军礼和21响礼炮之后，现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）陪同罗慕斯的遗孀及遗眷，目送装着前总统罗慕斯骨灰的银色骨灰坛安放至墓中。

在现任总统小马可仕之父马可仕（Ferdinand Marcos）独裁专政后的动荡年代中，军人出身的罗慕斯见证了菲国罕见的稳定成长和承平时期。罗慕斯上月底辞世，享耆寿94岁。

在动荡年代，以沉稳自若见称而有「稳定艾迪」称号的罗慕斯，在1992至1998年坚定领导菲律宾的期间，经常被拍到嚼着未点燃的雪茄。

罗慕斯遗孀在国葬仪式尾声发表简短演说，她表示，像罗慕斯一样的军人，过着艰苦的生活。她对菲律宾人民表达感谢之意。

罗慕斯毕业于美国知名的西点军校，返国后经历对抗国内共产党游击队的行动。

罗慕斯在前总统马可仕专政时期担任保安部队（Philippine Constabulary）首长，即国家宪兵形式的警察部队首长，但于1986年加入时任国防部长安瑞烈（Juan Ponce Enrile）反马可仕的叛变，是促成「人民力量革命」的关键角色之一。

© 2022 AFP