阿富汗女孩受教权受阻 上秘密学校偷读书

(法新社喀布尔9日电) 阿富汗女孩纳菲沙(Nafeesa)发现厨房是藏课本的绝佳地点,可以不被她那反对女子读书的塔利班(Taliban)哥哥窥探的眼睛看到,因为阿富汗男人几乎从不进厨房。

自从伊斯兰基本教义派组织塔利班去年重新在阿富汗执政后,当地数十万名像纳菲沙这样的女孩和年轻女性就被剥夺了受教育的机会,但她们对学习的渴望并未稍减。

纳菲沙在阿富汗东部乡村一所秘密学校就读,她说:「男生绝不会进厨房,所以我把书放在那里。如果我哥知道了,会揍我。」

塔利班掌权一年来,为遵循严酷的伊斯兰观念,对女性实施了苛刻的限制措施,实际上不让女性参与公众生活。

女人若无男性亲属陪伴,不能再长途旅行。她们也被告诫要用面纱遮盖脸庞,最好是穿从头包到脚的罩袍(burqa);不过塔利班还是最希望女性除非绝对必要都不出门。

最残酷的是,阿富汗许多地方的女子中学都不得重启。但在全国各地普通民宅内,秘密学校愈来愈多。

法新社采访团队造访了其中3所秘密学校,访问了师生,基于安全考量,他们都使用化名。

阿富汗数十年来的动荡严重破坏了教育系统,所以已经20岁的纳菲沙目前还在学习中学科目。只有她母亲和姊姊知道她在读书。

纳菲沙的哥哥多年来在山区替塔利班对抗阿富汗前政府及美国主导的外国部队,直到打了胜仗,才带着满脑严苛教条返家,认为女性就该待在家里。

他允许纳菲沙早上去伊斯兰宗教学校读可兰经,但下午纳菲沙就溜去阿富汗女性革命协会(Revolutionary Association of the Women of Afghanistan)筹办的秘密学校。

纳菲沙说:「我们愿意冒风险,不这样的话就无法受教育了。」

她还说:「我想当医生…我们希望为自己做点事,我们想要自由、服务社会和打造未来。」

法新社来到纳菲沙的秘密学校时,她和另外9名女孩正坐在毯子上,与女老师探讨言论自由,轮流朗读课本。

她们经常必须提早数小时从家里出发才能来到教室,还得走不同路线以免惹人注意;这个地区的居民多数属于普什图族(Pashtun),也就是组成塔利班的主要派系,以保守闻名。

若有塔利班战士问起,这些女孩会说,她们是报名参加裁缝工作坊,并把课本藏在购物袋或衣袍下。她们不只要承担风险,还得做出牺牲:纳菲沙的姊姊为了不让哥哥起疑,已经辍学了。

宗教学者说,伊斯兰教并无可以禁止女孩接受中学教育的正当理由,塔利班掌权一年来,也一直声称会允许开课。

但数名消息人士告诉法新社,向最高领袖艾昆萨达(Hibatullah Akhundzada)提供建议的强硬派反对女孩受教育,或充其量希望仅限于宗教研究及实用课程,例如烹饪和针黹。

但官方说法没有变,仍声称这只是「技术问题」,等到依据伊斯兰规范的课程定出来,就会复课。

小学女生仍可上学,至少目前,女性也可以上大学,只是由于缺乏女教师,有些课程要男女分开上,也有些课开不成。

没有中学学历,十多岁的女孩们就不能参加大学入学考试,所以目前这批大学女生可能会是阿富汗在可预见未来的最后一批。

对于一些阿富汗女性来说,上学为的也不只是受教育的权利,因为她们太常遇到施虐又限制重重的婚姻关系。

在阿富汗东部上秘密学校的萨拉(Zahra)14岁结婚,现在住在夫家,他们都反对让她上学。

萨拉要吃安眠药来抗焦虑,她担心夫家硬逼她待在家里。她藉口要去市场,却来到了秘密学校。对她而言,这是她唯一可以交朋友的机会。

