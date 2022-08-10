俄公司称受制裁无法付过境费 暂停向中欧3国输油

（法新社莫斯科9日电） 俄罗斯国家石油运输公司（Transneft）今天表示，西方实施的金融制裁造成俄国无法向乌克兰支付管线过境费用，通过乌国境内输往中欧3国的俄罗斯石油管线因而停止运作。

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俄罗斯国家石油运输公司发声明指出，「流经乌克兰境内的俄罗斯石油已于8月4日停止运送」，原因是乌国未收到管线过境费用，并强调这已影响友谊输油管线（Druzhba）向匈牙利、斯洛伐克、捷克运输石油。

然而，俄罗斯国家石油运输公司补充说，通过白俄罗斯向波兰及德国运输石油的管线未受影响。

斯洛伐克炼油厂Slovnaft发言人莫纳（Anton Molnar）证实，友谊输油管线已停止运输石油多日，但他表示该国的布拉第斯拉瓦（Bratislava）炼油厂正在运作以供应市场。

莫纳在声明中表示：「据我们了解，俄罗斯支付过境费用时，银行方面出现技术性问题。」

斯洛伐克运油公司Transpetrol执行长办公室负责人瓦斯科维乔娃（Linda Vaskovicova）也向斯洛伐克通讯社（TASR）证实通过斯洛伐克境内的友谊输油管线目前未在运作，并表示当局正在「解决这个状况」。

莫纳也表示，Slovnaft已就匈牙利炼油厂MOL及Slovnaft支付过境费的可能性，与乌克兰及俄罗斯进行谈判，进而恢复石油供应。

自俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）出兵乌克兰以来，美国和欧盟已祭出多项前所未有的制裁，包括切断俄国与国际金融机构的联系。

欧盟已设法减少对俄罗斯能源资源的依赖，并同意禁止进口逾2/3俄国石油。

© 2022 AFP