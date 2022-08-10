因应通膨要求调薪 英国邮政员工将大罢工

（法新社伦敦9日电） 英国通讯劳工工会今天宣布，邮政员工将在未来几周举行一连串罢工，要求调整薪资。这将是横扫英国各产业的最新一波罢工行动。

广告 继续浏览后续

英国通讯劳工工会（Communication Workers Union）表示，4场分别于8月26日、8月31日、9月8日与9月9日展开的罢工行动，规模堪称今夏最大，寻求「有尊严、适当的加薪」。

曾是国营企业的皇家邮政（Royal Mail）员工近日发起罢工投票，有77%成员参与并有97.6%投赞成票，工会因而宣布罢工。

皇家邮政8、9两个月的4场罢工行动，将会有超过11万5000名员工参与。

英国通讯劳工工会秘书长沃德（Dave Ward）在声明中说：「没有人轻率做出罢工决定，但邮政员工已走投无路。」

他说：「毫无疑问，邮政员工团结一致，决意争取有尊严、适当的加薪，这是他们应得的。」

然而，皇家邮政的管理阶层说，3个月谈判期间，英国通讯劳工工会并未对皇家邮政「现代化所需的变革进行有意义的讨论，或提出替代想法」。

皇家邮政营运主任麦考莱（Ricky McAulay）说，英国通讯劳工工会先前拒绝幅度达5.5%的调薪，这是「我们多年来提供的最大幅度加薪」。

英国通膨居高不下，让各大产业的员工纷纷上街要求调薪，从铁路、机场到律师等都有，连包括教师和护理师在内的公部门职员也都发出怒吼。

至于2012年与皇家邮政分拆的国营企业「英国邮局」（Post Office），上月已自行举行罢工争取加薪。

同时，英国全国铁路及伦敦地铁员工、英国律师等产业，这个夏天也都已举行多场罢工行动；还有其他产业正在酝酿罢工。

英格兰银行（Bank of England）上周预测，消费者物价指数（CPI）今年年底将达略高于13%的高峰，创下自1980年来最高水准。

英银也预测英国经济今年稍晚将面临漫长的衰退，并宣布自1995年以来最大的单次升息幅度。

© 2022 AFP