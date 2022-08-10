太空产业陷困境 俄罗斯为伊朗发射卫星

（法新社哈萨克阿拉木图10日电） 俄罗斯昨天为伊朗发射的一颗卫星已进入轨道。这次发射除引发外界担忧莫斯科恐利用这颗卫星加强监视乌克兰，也表明陷入困境的俄罗斯太空产业亟需新客户。

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俄罗斯入侵乌克兰遭到西方制裁，在国际间日益孤立，克里姆林宫正转向中东、亚洲和非洲，为其太空计画寻找新客户。

俄罗斯联邦太空总署（Roscosmos）署长波瑞索夫（Yury Borisov）在哈萨克草原由莫斯科控制的贝康诺太空发射场（Baikonur Cosmodrome）发表谈话，盛赞「这是俄伊双边合作的重要里程碑，为实施新的乃至更大的计画开辟道路」。

波瑞索夫上个月取代大话连篇的民族主义者罗戈辛（Dmitry Rogozin）担任太空总署署长，他承认在与西方关系紧张之下，俄罗斯国家航太工业「处境艰难」。

伊朗通信部长札瑞波尔（Issa Zarepour）也出席海亚姆卫星（Khayyam）的发射，他称这是一次「历史性事件」，是「我们两国在太空领域展开新互动的转捩点」。

伊朗外交部发言人卡纳尼（Nasser Kanani）在推特上表示：「尽管受到制裁和敌人极大压力，伊朗伊斯兰共和国仍在科学和技术进步的辉煌道路上持续前进。」

伊朗一直与莫斯科维持联系，并未批评俄罗斯入侵乌克兰。这次卫星发射，德黑兰试图转移人们对莫斯科可能利用海亚姆监视乌克兰的疑虑。

海亚姆经俄罗斯联合号-2.1b火箭（Soyuz-2.1b）发射升空后不到两小时，伊朗太空总署（ISA）即宣布「伊朗太空总署的地面接收站」已经收到「第一批遥测资料」。

「华盛顿邮报」（The Washington Post）上周援引西方情报官员报导，俄罗斯计划使用伊朗这颗卫星数月或更长时间，以支援其乌克兰战争，而后才交给伊朗控制。

伊朗太空总署7日强调，伊朗将「从第一天起」控制这颗卫星，显然是对「华盛顿邮报」报导所作的反应。根据伊朗太空总署，海亚姆的目的是「监测国家边界」，提高农业生产力，监测水资源和自然灾害。

© 2022 AFP