家族事业遭诈欺调查 川普拒录口供

（法新社纽约10日电） 美国前总统川普今天拒绝就其家族事业所涉诈欺罪嫌在纽约宣誓提供证词，目前川普承受的法律压力已加大。联邦调查局（FBI）干员2天前甫搜查他在佛罗里达州的庄园。

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川普表示，他「别无选择」，只能行使美国宪法第5修正案赋予的权利。这项修正案允许人民在录口供时保持沈默，以免自证其罪。

川普发表声明说，「依据美国宪法赋予每一位公民的权利和特权，我拒绝回答问题」；并说，他是采纳法律顾问的建议。

声明中说：「当你的家人、公司和所有身边的人都成为律师、检察官以及『假新闻媒体』撑腰下毫无根据、有政治动机的政治迫害目标，你别无选择。」

「我的心中若有任何疑问，那就是联调局周一突击搜查我的住家海湖俱乐部（Mar-a-Lago），就在今天录口供的两天之前，这清除了一切不确定性。」

川普稍早在社群平台贴文说，他正在纽约州检察长詹乐霞（Letitia James）的办公室。詹乐霞的调查行动是川普旗下企业所遭到的若干现行调查之一。

川普在自创的社群平台Truth上对詹乐霞发起了连串攻击，指她是带有「种族偏见」的检察长，企图「恶整川普」。

詹乐霞怀疑，川普集团（Trump Organization）为向银行贷款，不实夸大旗下不动产价值，而在报税时又以多报少，企图少付税金。

© 2022 AFP