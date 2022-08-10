泰国证实斯里兰卡前总统将入境 非寻求庇护

（法新社曼谷10日电） 斯里兰卡前总统拉贾帕克萨传出将进入泰国寻求政治庇护。泰国外交部今天证实拉贾帕克萨将进入泰国，但只是暂时停留，之后将会继续前往其他地方，并非寻求政治庇护。

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斯里兰卡今年经历70年来最严重的经济危机，导致国内爆发前所未见的动乱，数以千计抗议民众7月闯入总统官邸和办公室后，拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）7月月14日经由马尔地夫逃到新加坡，随后辞去总统一职。路透社今天报导，拉贾帕克萨预料将于11日抵达泰国寻求暂时庇护。

泰国外交部发言人塔尼（Tanee Sangrat）今天面对媒体询问回覆表示，泰国收到斯里兰卡政府请求，让拉贾帕克萨入境泰国，这项请求是基于斯里兰卡和泰国长久以来的良好关系。

塔尼指出，拉贾帕克萨持有外交护照，根据2013年泰国和斯里兰卡达成的免签协议，拉贾帕克萨可以不需要签证就进入泰国停留90天，拉贾帕克萨进入泰国只是暂时停留，之后将会继续前往其他地方，并非寻求政治庇护。

媒体进一步询问，拉贾帕克萨何时会抵达泰国以及将在泰国停留多久，塔尼则表示，他没有这方面的讯息。

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