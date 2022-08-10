白鲸误闯法国塞纳河已脱困

（法新社法国圣皮耶尔拉加朗10日电） 一只误闯法国北部塞纳河并受困河中的白鲸已在今天凌晨的第一阶段救援行动中靠着吊网脱离河道。

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经过将近6个小时的救援行动，这只重达800公斤的白鲸于今天凌晨4时左右藉由吊网和起重机从河中被吊起，并暂时安置在一艘驳船上，由十多名兽医就地照护。

这场救援行动有24名潜水员参与，从昨晚10时到今天凌晨4时这段期间，救援人员利用绳索尝试多次才把白鲸引诱到网内，并将它吊起运离河道，过程中有一群好奇民众彻夜待在岸边观看救援。

白鲸是通常出现在寒冷北极水域的保育类物种。负责监督救援行动的诺曼第大区（Normandy）厄尔省（Eure）官员多利亚特-普泽（Isabelle Dorliat-Pouzet）在救援行动展开前表示，这只白鲸接下来将被放置在冷藏卡车中运往海岸。

这条4公尺长的白鲸一个多星期前沿着塞纳河朝巴黎方向游，受困在诺曼第圣皮耶尔拉加朗（Saint-Pierre-la-Garenne），该地距离英吉利海峡约130公里。

自5日以来，这只白鲸往内陆前进的行动一直受限于巴黎西北方约70公里处的一道水闸；它在拒绝进食后健康恶化。

但前来协助救援、位于南法的海洋动物公园「海洋世界」（Marineland）人员布拉塞尔（Isabelle Brasseur）今天告诉法新社，白鲸状况还算「令人满意」。 救援人员已在英吉利海峡威斯特安港（Ouistreham）的闸门准备好一个海水水池，让白鲸待在那里观察3天，为重返大海做准备。

布拉塞尔说，这场将白鲸送回大海的行动并非毫无风险，因为白鲸目前相当虚弱且备感紧迫，「随时都有可能死亡」。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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