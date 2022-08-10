离港不易订单却取消 乌克兰玉米找新买家

（法新社贝鲁特10日电） 乌克兰与俄罗斯达成的谷物出口解封协议得来不易，但首批离开乌国港口的谷物因交货延误，原先的黎巴嫩买家取消订单。乌克兰大使馆表示，这批谷物正在寻找新买家。

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装载2万6000吨玉米的「拉佐尼号」（Razoni）1日驶离乌克兰敖德萨港（Odessa），原订上周末停靠黎巴嫩的黎波里港（Tripoli）。

然而，乌克兰大使馆昨晚发布声明表示，俄国入侵导致交货被迫延误长达5个月，促使买家和船务代理人达成取消订单的协议，这批备受期待的谷物因而正在寻找新买家。

大使馆补充说，船务代理人正在寻找替代的投标买家，以决定这些玉米的目的地。

船舶追踪服务网站Marine Traffic资料显示，拉佐尼号目前停泊于土耳其麦新港（Mersin）。

另一艘装载1万2000吨乌克兰玉米的船只8日停靠土耳其，成为联合国和土耳其斡旋下，乌国与俄罗斯达成协议后首艘抵达目的地的船只。

该协议解除俄罗斯对乌克兰港口的封锁，并建立安全通道通过基辅当局铺设的水雷。这些水雷是用来抵御莫斯科当局对乌国沿海发动的两栖攻击。

乌克兰当局8日表示，数以百万吨被困在筒仓及港口的小麦和其他谷物得以出口，值得「乐观」。这将大幅改善全球粮食供应状况。

© 2022 AFP