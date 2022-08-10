秘鲁检警突袭总统府 图逮捕总统涉贪小姨未果

（法新社利马10日电） 秘鲁警方和检察人员昨天突袭搜查位在首都利马的总统府，试图以涉嫌贪腐及洗钱罪名逮捕总统卡斯蒂约的小姨子巴瑞德斯，但行动未果。

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秘鲁法院在声明中说，警方之所以会执行这场空前行动，是因为检察官办公室要求对「总统府的住宅区」展开「突袭搜查」。

经过近4小时搜查，检察人员离开总统官邸，并没有找到巴瑞德斯（Yenifer Paredes），现在她似乎已成为逃犯。

26岁的巴瑞德斯与卡斯蒂约（Pedro Castillo）及其家人一同住在总统府内部的总统官邸。

司法突袭行动也同时在首都其他几个地方展开，卡斯蒂约家乡乔塔省（Chota）一位市长麦迪纳（Jose Nenil Medina）以及商人艾斯皮诺兄弟（Hugo Espino与Angie Espino）因涉嫌卷入巴瑞德斯的贪腐链而被捕。

法院批准将涉案人员初步拘留10天。

巴瑞德斯已于7月中旬被传唤至检察官办公室作证，并在秘鲁国会一委员会前作证。

总统卡斯蒂约也面临贪腐指控，检察官办公室目前已对他展开5次公开调查。

卡斯蒂约昨晚在电视上发表评论，称这次行动是「非法突袭」，是把他赶下台的阴谋的其中一环。

卡斯蒂约说：「今天，总统府和总统官邸再次受到法官批准的非法突袭入侵。巧合的是，现在有项请求是褫夺我的参政资格5年，夺走秘鲁人民的合法政府。」卡斯蒂约现龄52岁，曾是教师及工会领袖。

昨天稍早，一份国会报告建议取消卡斯蒂约职位，并对他提出刑事告诉，原因是据传他考虑让位在内陆的邻国玻利维亚通过秘鲁出海，不过卡斯蒂约否认此一指控。

卡斯蒂约7月就任满一年。至今他已面临国会两次弹劾，民意调查显示，民众对他的反对率高达74%。

巴瑞德斯是第4位因涉嫌贪腐而被调查的总统亲信。

其他已被起诉的总统亲信包括卡斯蒂约的前秘书，以及一位曾担任顾问的侄子和一名前交通部长，后两人目前仍在逃中。

© 2022 AFP