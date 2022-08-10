美国新墨西哥州穆斯林命案有突破 头号嫌疑犯落网

（法新社洛杉矶9日电） 美国新墨西哥州有4名穆斯林男子遭到杀害，追捕凶手的警方今天宣布，已逮捕命案「头号嫌疑犯」，指控他犯下两起谋杀罪。

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新墨西哥州其中3起穆斯林命案是在过去几周发生，已令阿尔伯克基（Albuquerque）的穆斯林社群人心惶惶，领袖说当地穆斯林愈来愈恐慌。

但今天，调查人员说他们接获民众线报，逮捕51岁的阿富汗移民塞伊德（Muhammad Syed）。

警探之前公布他们认为涉及这些命案的车辆照片，呼吁民众提供线索协助破案。

阿尔伯克基警察局长麦迪纳（Harold Medina）在推特（Twitter）上写道：「阿尔伯克基最近有一名穆斯林男子遭到谋杀，我们追踪到据信涉及命案的车辆。」

「驾驶遭到逮捕，他是这些谋杀案的头号嫌疑犯。」

「纽约时报」引述新墨西哥州伊斯兰中心（Islamic Center of New Mexico）主席阿赛得（Ahmad Assed）说法报导，有人跟他说，主嫌是逊尼派穆斯林，他对于女儿嫁给什叶派穆斯林感到愤怒。

警方在记者会上说，他们仍在调查犯案动机。

© 2022 AFP