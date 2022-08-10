美FDA授权新注射方式 因应猴痘疫苗短缺

（法新社华盛顿9日电） 为了让猴痘疫苗短缺的美国能替更多民众进行施打，美国食品暨药物管理局（FDA）今天授权新的疫苗注射方式。

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美国FDA同时开放18岁以下高风险者施打猴痘疫苗。

至于18岁以上民众，卫生人员现在可以用不同的方式进行注射，把疫苗浅层注射到表皮和皮下组织之间的真皮，也就是「皮内注射」；而不是注射到皮下脂肪，亦即「皮下注射」。

美国FDA发布声明说，皮内注射法「增加了可供施打的疫苗数量，幅度达5倍」。

但不变的是，每人仍须注射两剂猴痘疫苗，两剂施打时间需间隔4周。

美国FDA表示，他们这项授权的基础是2015年的临床试验，试验数据显示，将1/5剂量浅层注射到皮层之间，产生的免疫反应与将全部剂量注射到皮下脂肪相仿。

目前，美国在境内配送了62万剂丹麦药商「巴伐利亚北欧」（Bavarian Nordic）制造的天花（smallpox）疫苗Jynneos。

还未配送的疫苗有44万剂，根据新的接种方式，这将提供多达220万次的注射。

美国政府同时订购了额外500万剂疫苗，预计今年9月至2023年间陆续到货，让可供施打的疫苗达到2500万剂。

美国记录到近9000个猴痘确诊案例，其中1/5在纽约州，绝大多数涉及男男性行为。

© 2022 AFP