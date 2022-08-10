菲律宾配合美国制裁 取消购买俄罗斯直升机

（法新社马尼拉10日电） 菲律宾国防部发言人今天证实，菲律宾已将购买16架俄罗斯军用直升机的订单作废。此前有报导称，由于美国对莫斯科实施制裁，前总统杜特蒂决定取消这项订单。

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华盛顿的长期盟友马尼拉为实现军事装备现代化，去年11月同意支付127亿菲律宾披索（约台币68.4亿元），购买俄制米17（Mi-17）直升机。

今年2月莫斯科挥军入侵乌克兰，美国及盟国对俄罗斯实施广泛的制裁。

菲律宾国防部发言人安多隆（Arsenio Andolong）今天表示，正在将合约「正式终止」。

安多隆并未提到美国对莫斯科的制裁，他告诉法新社「全球政治发展导致优先事项必须有所变化，结果上一任政府取消了这个项目」。

曾在杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府担任国防部长的罗伦沙纳（Delfin Lorenzana）3月间称，乌克兰战争爆发前，菲律宾已支付这批运输直升机的定金，且交易「正常进行」。

但罗伦沙纳上周告诉菲国媒体，杜特蒂本人在其政府即将下台时因制裁威胁，决定取消这笔交易。他说：「我不晓得我们是否还能拿回这笔钱，因为终止合约的是我们。」

法新社今天无法联系到俄罗斯驻马尼拉大使馆官员评论此事。

菲律宾驻美大使罗慕德斯（Jose Romualdez）最近曾告诉法新社，决定取消合约是因「乌克兰战争」所引发。

罗慕德斯称，马尼拉还担心违反美国2017年通过的一项法律，该法律制裁任何与俄罗斯情报或国防部门做生意的人。他还说，美国将提供「替代直升机来满足我们的需求」。

马尼拉于2012年开始一项规模适中的军事现代化计划。直到最近，菲国的军事装备还包括越战时期的直升机和二次世界大战期间美国海军使用的舰艇。

菲律宾现任总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）6月30日上台后，其新政府检讨了俄罗斯的这笔交易，做出与杜特蒂相同的决定。

© 2022 AFP