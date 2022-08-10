韩国破纪录暴雨 增至9死7失联

（法新社首尔10日电） 韩国官员今天表示，韩国连日暴雨，降雨量破纪录，导致主要道路、地铁、住家都淹起水来，造成至少9人丧生、7人失联。

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据总统尹锡悦说法，8日开始的这场大雨，降雨量创韩国开始气象观测115年以来最高纪录。尹锡悦同时为大雨造成的种种不便道歉。

本周稍早上传社群网站的影像显示，有民众冒险在水深及腰的大水中行走，地铁站也涌进大量污浊的雨水。

首尔高级江南区受创尤其严重，可以看到汽车一半的车身都泡在水中。

内政部官员告诉法新社：「死伤总数共16人，包括9人丧生、7人下落不明。」

这位官员说，整体而言，有约600人受到影响，许多人被迫离开住处。

根据内政部说法，9名死者当中，3人是因受困在淹水的半地下住宅而丧生。

当地媒体说，这3人分别是一名十多岁的女孩、她的母亲和阿姨。

另一名死者是在搬动倒落人行道的树木时，疑遭触电身亡。

另一人则是在他位在江原道住家遭山崩掩埋后丧生。

尹锡悦昨天视察闹出人命的半地下公寓现场，承认韩国「蒙受诸多损失」。

在另一场政府会议中，他告诉官员要特别关注最弱势的一群。他说：「有财务困难、行动不便者，特别容易受到天灾影响。」

根据最新盖洛普韩国（Gallup Korea）民调数据，5月才上任的尹锡悦施政满意度已跌至24%。这次开始降下大雨时，他也因为没有亲赴政府紧急控制中心而招致批评。

当地媒体指出，尹锡悦缺席是因为自家淹大水。这个说法已遭尹锡悦办公室否认，说总统决定留在住处，是因总统团队手上已有因应之道。

© 2022 AFP