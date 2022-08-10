FBI突袭川普豪宅 美前副总统：司法部带党派偏见

（法新社华盛顿9日电） 美国前副总统彭斯（Mike Pence）今天对联邦调查局（FBI）探员突袭搜查前总统川普在佛罗里达州的住家「深表关切」，并表示司法部这么做带有「党派偏见」。

广告 继续浏览后续

彭斯发推文说：「我和数以百万计美国人一样，对川普总统的私人住所遭到前所未见的搜查深感担忧。」

他指出：「美国历史上，没有一位前总统的私人寓所遭遇突袭搜查。」

在川普支持者于2021年1月6日袭击美国国会大厦后，彭斯与川普闹翻，据信他正在考虑角逐2024年总统大选共和党候选人提名。

川普也暗示自己可能再次逐鹿白宫，他称FBI这次突袭是「激进左派民主党人士将司法系统武器化，他们极度不希望我在2024年竞选总统」。

彭斯在推文中说：「多年来，FBI探员屡次被发现在我们执政期间出于政治动机行事，司法部持续存在党派偏见的问题必须获得解决。」

彭斯说：「昨天的行动破坏了公众对我们司法系统的信心，司法部长贾兰德（Merrick Garland）必须向美国人民彻底说明采取这项行动的原因，他必须立即这么做。」

FBI拒绝说明昨天突袭搜查海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的原因。

然而，有多家美国媒体报导，FBI探员当时正在执行法院批准的搜查行动，与川普去年1月离开白宫后可能不当处理机密文件一事有关，他当时将机密文件搬到海湖俱乐部，而非送往国家档案局。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2022 AFP