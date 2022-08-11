布林肯非洲行 会卢安达总统人权议题受瞩目

（法新社卢安达基加利11日电） 美国国务卿布林肯今天与卢安达总统卡加米会谈，倡议人士要求他就人权纪录，以及疑似支持邻国刚果民主共和国叛军，对卡加米施压。

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俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）刚结束访问非洲行程，布林肯（Antony Blinken）随后就到访。他昨天深夜抵非洲3国行最后一站卢安达。

华府在乌克兰战争议题上与莫斯科对立，非洲国家大体上回避支持美方立场。布林肯此行强调与非洲大陆的「平等」伙伴关系，想要拉拢非洲国家。

法新社上周看到一项为联合国进行、未发表的独立调查报告，报告指出，卢安达军队在刚果民主共和国境内攻击士兵，并且对主要为图西族（Tutsi）组成的叛军组织「3月23日运动」（M23）提供帮助。

M23近数月来已经在刚果民主共和国东部夺取大片土地，引发基加利（Kigali）当局和金夏沙 （Kinshasa）当局紧张升高。金夏沙一再指控卡加米（Paul Kagame）政府支持恶名昭彰的M23民兵。基加利、金夏沙分别为卢安达和刚果民主共和国首都。

布林肯9日访刚果民主共和国期间指出，「可信报告称卢安达支持M23，美国对此非常担心」。他并表示，会与卡加米讨论此事。基加利当局对于有关说法始终予以否认。

卢安达1994年发生种族灭绝，胡图族（Hutus）遭控对图西族进行大屠杀。自从卢安达胡图族人大规模抵达刚果民主共和国东部以来，两国关系就一直处于紧张状态。

布林肯料也将敦促释放电影「卢安达饭店」（Hotel Rwanda）英雄主角的原型鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）。1994年卢安达种族灭绝期间，鲁塞萨巴奇纳在一家饭店担任经理，为逾1200名卢安达人提供庇护，拯救了他们的生命，后来他流亡海外1/4世纪。

拥有美国永久居留权的鲁塞萨巴奇纳严词抨击卡加米，去年遭以恐怖主义罪名重判25年徒刑。美国国务院5月曾表示，鲁塞萨巴奇纳遭到基加利「不当拘押」。

人权观察（Human Rights Watch）8日在声明中呼吁布林肯「紧急地表达基加利政府在卢安达国境内外进行镇压与侵害，将会面临后果」，敦促布林肯「凸显系统性侵犯人权行为，包括在国内外对政敌和公民社会进行的镇压」。

68岁鲁塞萨巴奇纳的家属在声明中指出，期盼布林肯对本案的「直接参与」将有助于结束他们的「梦魇」。

© 2022 AFP