海湖俱乐部遭突袭 川普暗指FBI探员可能栽赃构陷

（法新社华盛顿10日电） 美国联邦调查局（FBI）探员8日无预警搜索前总统川普位于佛罗里达州的庄园，引发共和党人强烈不满，川普今天抱怨自己被禁止进入庄园，还说探员可能藉机「栽赃构陷」。

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川普在他自己创立的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上贴文说：「FBI和来自联邦政府的其他人无预警搜索海湖俱乐部（Mar-a-Lago），不让包括我的律师在内的任何人接近搜查或检查区域。」

「每个人都被要求离开这座庄园，他们不想被打扰，没有任何目击者看到他们在做什么、拿什么，或者，希望没有藉机『栽赃」』。」

海湖俱乐部遭无预警搜索一事，意味针对川普的多起司法调查突然升级。FBI拒绝针对搜索西棕榈滩（West Palm Beach）这座富丽堂皇的宅邸一事提供细节资讯。

美国新闻媒体报导，FBI探员当时执行法院批准的搜查行动，此事与白宫机密文件可能遭不当处置有关；川普去年1月离开白宫后，将这些文件送到海湖俱乐部，而非送往国家档案局。

76岁的川普和共和党高层人士谴责这起无预警搜索行动是出于政治动机，川普还说「激进左派民主党人士将司法系统武器化，他们极度不希望我在2024年竞选总统」。

川普说：「历来没有任何一位美国总统曾经碰上这种事。」

川普今天在贴文中质疑，民主党籍对手前总统欧巴马和2016年总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）从未受到同样的周密调查。

他说：「欧巴马和（希拉蕊．）柯林顿虽然争议很大，却从未被无预警搜索过！」

© 2022 AFP