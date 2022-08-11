玛丽亚凯莉等巨星9月纽约开唱 为消除贫困献声

（法新社纽约11日电） 国际倡议组织「全球公民」今天宣布，金属制品合唱团（Metallica）、玛丽亚凯莉（Mariah Carey）及强纳斯兄弟乐团（Jonas Brothers）将在9月纽约的全球公民音乐节登台开唱。

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拉丁天后萝莎莉雅（Rosalia）、CP查理（Charlie Puth）、义大利摇滚乐团天际月光（Maneskin）和乡村歌手米奇盖顿（Mickey Guyton）也将在迈入第10年的全球公民音乐节（Global Citizen Festival）演出。

这项活动目的在于争取国际对援助脱贫等目标的支持。

全球公民音乐节预定9月24日在纽约中央公园开唱，同时，亚瑟小子（Usher）、诗莎（SZA）、英国饶舌歌手Stormzy、节奏蓝调歌手H.E.R.、迦纳饶舌歌手Sarkodie等人也将登上该音乐节在迦纳首都阿克拉（Accra）的舞台。

这项音乐节从2012年开办以来，全球公民（Global Citizen）向承诺采取行动的支持者免费提供音乐节门票，例如支持者可致函政府以争取对发展援助的支持。

印度宝莱坞明星琵艳卡乔普拉（Priyanka Chopra Jonas）将主持今年在纽约中央公园举办的音乐节，活动呼吁世界各国领导人和慈善家，为遭到气候变迁重创但碳排放量远低于世界最富裕国家的各国减轻债务、培育女力、改善粮食取得途径及投资气候问题解决方案。

全球公民联合创办人及执行长伊凡斯（Hugh Evans）透过声明表示：「长达数十年的体制性及政治性失灵，使人类陷入不断融合且迅速恶化的气候、饥荒、健康、战争和冲突等危机。」

他还说：「最弱势的人群正为各国领导人无所作为付出代价，现在数以百万计的人民性命和地球的未来都处于危险之中。」

© 2022 AFP