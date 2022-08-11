美退伍军人曾接触有毒物 拜登签法案扩大福利

（法新社华盛顿10日电） 美国总统拜登今天签署一项法案，为暴露于有毒烟雾的退伍军人提升医疗等福利。拜登的爱子波伊曾在伊拉克服役，后来因罹患脑癌过世，因此拜登对推动相关福利特别有感触。

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美国在阿富汗和伊拉克战争期间，通常是透过挖坑焚烧的方式处理军营废弃物，并淋上喷射机燃油点燃焚毁。

这些烧坑让大量的男女军人接触到可能有害的毒素，至于暴露于有毒烟雾是否会导致后来罹病，这样的关联性一直无法获得证实。

经退伍军人和脱口秀艺人乔恩史都华（Jon Stewart）强力游说后，美国联邦参议院本月稍早通过了PACT法案，将正式确立新规定，确保退伍军人获得医疗。

法新社报导，白宫表示：「有时服兵役可能会导致我们退伍军人的健康风险增加、受到一些伤害和罹患疾病，如哮喘、癌症等，可能数年后才会显现在身体上。」

白宫形容此项法案是「30多年来，为接触有毒物质的退伍军人所提供的最重大福利和服务提升」。

拜登的儿子波伊（Beau）曾在伊拉克服役，2015年因为脑癌病逝，享年46岁。拜登认为挖坑焚烧废弃物就是导致波伊罹患脑癌的根源。

拜登提到他在担任参议员和副总统期间，曾多次探视驻伊拉克美军，当时他看到「像足球场大小的烧坑」，里面堆满「焚化过的战争废弃物」。

拜登说，受到「有毒烟雾」的影响，许多「我们派去参战的最健康、最优秀的战士」回家后就「不一样了」，出现了头痛和麻痹等各种症状，以及严重疾病。 他表示：「我儿子波伊就是其中之一。」（译者：纪锦玲）

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