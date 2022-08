联合国检视美对抗种族歧视纪录 报告8月底出炉

(法新社日内瓦11日电) 在越来越多人呼吁对数世纪系统性种族歧视进行赔偿之际,联合国消除种族歧视委员会今天将展开听证会,对美国官员展开询问,检视美国对抗种族歧视的纪录。

联合国消除种族歧视委员会(United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination)将在日内瓦举行听证会,听取美国高阶官员、倡议人士以及非政府组织(NGO)的报告,以了解华府是否遵守对抗种族歧视的国际义务。

听证会将在今天下午展开,然后在明天上午继续,将讨论一连串议题,包括警察杀害非裔,以及攸关教育、住屋和健康环境的不平等。

委员会由18名独立专家组成,以评估各国是否遵守国际公约,消除各种形式的种族歧视。美国在1994年批准这项公约。

这是美国纪录2014年以来首度受到定期检视,人权团体坚称美国政府过去从未适当解决对非裔的暴力问题,无论是在蓄奴时期,还是接下来充满了剥削、隔离和暴力时期。

他们指出,这些问题仍可以在经济、卫生、教育、执法、住房以及其他政策和作为上看到。

宪法权利中心(Center for Constitutional Rights)执行总监华伦(Vince Warren)告诉法新社,在听证会中,公民社会的焦点将放在「坦承、修复和赔偿问题上」。

华府这次派遣23人的代表团。联合国消除种族歧视委员会则将在8月30日发表报告结论。

美国总统拜登(Joe Biden)政府发表声明表示:「(政府)极为致力解决系统性种族歧视的挑战,无论是国内或国外。」

华府为了准备这次的纪录检视,已经和美国的公民社团举行四轮谘商。

来到日内瓦的部分倡议团体同意,现任政府在坦承与结构性种族主义有关的问题上,胜过前几任政府。

但他们却没看到多少后续的具体行动。

美国民权联盟(American Civil Liberties Union)人权专案主管达克瓦(Jamil Dakwar)表示:「拜登政府已展现它可以说出问题,但现在到了采取更大胆行动的时刻。」(译者:刘淑琴/核稿:陈政一)

© 2022 AFP