联合国检视美对抗种族歧视纪录 报告8月底出炉

（法新社日内瓦11日电） 在越来越多人呼吁对数世纪系统性种族歧视进行赔偿之际，联合国消除种族歧视委员会今天将展开听证会，对美国官员展开询问，检视美国对抗种族歧视的纪录。

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联合国消除种族歧视委员会（United Nations Committee on the Elimination of Racial Discrimination）将在日内瓦举行听证会，听取美国高阶官员、倡议人士以及非政府组织（NGO）的报告，以了解华府是否遵守对抗种族歧视的国际义务。

听证会将在今天下午展开，然后在明天上午继续，将讨论一连串议题，包括警察杀害非裔，以及攸关教育、住屋和健康环境的不平等。

委员会由18名独立专家组成，以评估各国是否遵守国际公约，消除各种形式的种族歧视。美国在1994年批准这项公约。

这是美国纪录2014年以来首度受到定期检视，人权团体坚称美国政府过去从未适当解决对非裔的暴力问题，无论是在蓄奴时期，还是接下来充满了剥削、隔离和暴力时期。

他们指出，这些问题仍可以在经济、卫生、教育、执法、住房以及其他政策和作为上看到。

宪法权利中心（Center for Constitutional Rights）执行总监华伦（Vince Warren）告诉法新社，在听证会中，公民社会的焦点将放在「坦承、修复和赔偿问题上」。

华府这次派遣23人的代表团。联合国消除种族歧视委员会则将在8月30日发表报告结论。

美国总统拜登（Joe Biden）政府发表声明表示：「（政府）极为致力解决系统性种族歧视的挑战，无论是国内或国外。」

华府为了准备这次的纪录检视，已经和美国的公民社团举行四轮谘商。

来到日内瓦的部分倡议团体同意，现任政府在坦承与结构性种族主义有关的问题上，胜过前几任政府。

但他们却没看到多少后续的具体行动。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）人权专案主管达克瓦（Jamil Dakwar）表示：「拜登政府已展现它可以说出问题，但现在到了采取更大胆行动的时刻。」（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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