英国逮捕疑为伊斯兰国「披头四」谋杀团伙一成员

（法新社伦敦10日电） 英国警方说，据称是极端组织伊斯兰国（IS）绑架撕票团伙「披头四」成员之一的英国男子戴维斯（Aine Davis），今天返回英国时在机场被逮捕。

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38岁的戴维斯搭机从土耳其启程，抵达卢顿机场（Luton airport）后被捕。

率领英国反恐调查的都会区警察局（Metropolitan Police）表示，警方确实在卢顿机场逮捕了戴维斯，他将于11日上午在伦敦出庭。

据信戴维斯是伊斯兰国小组成员，这个小组在2012年至2015年间，于叙利亚劫持了数十名外国人质，由于他们操英国口音，被俘虏们称为「披头四」（Beatles）。

「披头四」4名成员被控绑架来自美国、英国、欧洲、纽西兰、俄罗斯和日本等至少27名记者和救援人员。

据称这4人虐待并杀害4名美国人，甚至以斩首方式杀人，伊斯兰国出于宣传目的，发布了谋杀过程的影片。

另一名据称为「披头四」成员的38岁前英国公民柯蒂（Alexanda Kotey），于2020年从英国被引渡到美国接受审判，去年9月就所涉死亡案件认罪，今年4月被判处无期徒刑。

同样曾是英国公民的34岁艾谢克（El Shafee Elsheikh）也被引渡到美国，他被控的罪名全数都于4月被判决有罪，法庭将于下周宣判。

还有一名「披头四」刽子手恩瓦济（Mohamed Emwazi）已于2015年在叙利亚被美国无人机击毙。

© 2022 AFP