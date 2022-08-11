金与正控南韩空飘气球带来疫情 北韩考虑祭出报复

（法新社首尔11日电） 北韩官方宣称抗疫「胜利」之际，领导人金正恩的强势胞妹金与正指控南韩方面空飘来带有病毒的气球，导致北韩COVID-19疫情爆发且犯下违反人道罪，她警告北韩正考虑祭出报复。

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北韩当局先前表示，邻近两韩边界的「外来事物」造成北韩COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发，但南韩驳斥这项指控。 南韩国会2020年底修法通过，禁止民众在两韩边界散布反北韩传单，但近年来南韩相关团体人士仍将装有宣传单子和美元的气球投放飞过边界，平壤当局长年以来对此表达抗议。 北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩胞妹金与正今天将国内疫情归咎于南韩的投放气球举措，声称他们犯了「违反人道罪」。

报导指出，金与正表示许多国家与世界卫生组织（WHO），都已承认「透过接触受污染物体散播传染病的危险性」。

她指出：「南韩发放传单、金钱、单薄的小册子还有其他物品到我们这个地区，令人忧心忡忡。」

金与正警告，平壤当局正考虑「强烈报复因应」，还说如果南韩方面持续飘来气球，「我们要根除不是只有病毒而已，还会消灭南韩当局」。

© 2022 AFP