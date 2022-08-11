10名矿工受困墨西哥煤矿场 积水依旧严重救援暂缓

（法新社墨西哥阿古希达10日电） 墨西哥北部一处煤矿上周发生崩塌导致淹水意外，10名矿工受困一周后，今天一名穿制服、戴头盔的士兵携带氧气瓶，乘坐金属吊笼下井，几分钟后出来衣服明显湿透。

广告 继续浏览后续

科阿韦拉州（Coahuila）州长里克尔梅（Miguel Riquelme）后来在推特（Twitter）上说，一名军事潜水员下到矿场的4号竖井，但进入矿道时遇到障碍。

里克尔梅说，将继续努力从矿井中抽水。

民防单位在推特上表示，已经使用无人机飞行，以绘制工地位置，并从救援区获取地理参照资讯。

在科阿韦拉州的阿古希达（Agujita）行动中，还部署两架水下无人机、数百名士兵和其他救援人员、25台抽水泵浦和7台钻机。

根据当局，本月3日，矿工们进行挖掘工作时，挖到一个充满水的毗邻区域。意外发生后，5名工人逃出矿井，但其他人就此失联。

到目前为止，从60公尺深、粗制滥造的矿井中抽水一直是救援工作的重点。

国家民防协调员贝拉斯格斯（Laura Velazquez）今天稍早表示，竖井中的水已从30多公尺大幅下降，但需要再减少几公尺才能安全进入。

© 2022 AFP