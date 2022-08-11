G7：俄国占领乌克兰核电厂 对区域构成危害

（法新社基辅10日电） 七大工业国集团（G7）今天警告，俄罗斯持续占领乌克兰札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂，「对区域构成危害」，呼吁把这座设施的掌控权归还乌克兰。

广告 继续浏览后续

乌克兰今天指控俄罗斯在札波罗热核电厂附近一带发动火箭袭击，造成14名平民丧命，G7警告，俄国掌控这座设施「对地区构成危害」。

乌国中部第聂伯罗州（Dnipropetrovsk）州长列兹尼琴科（Valentin Reznichenko）在通讯软体Telegram上说，当地夜间遭袭击，造成13人罹难、11人受伤，5人伤势危急。

伤亡者多集中在札波罗热核电厂跨越第聂伯河（Dnipro River）对岸的马哈镇（Marganets）。

列兹尼琴科说：「这是可怕的一夜。」他呼吁居民听到空袭警报时赶紧避难。

他写道：「我要求、恳请各位…不要被俄罗斯人杀死。」

札波罗热州州长史塔鲁克（Oleksandr Starukh）在Telegram上写道，俄国飞弹今天早晨袭击当地一处村落后，造成一名女子丧命。

地方议会领袖鲁卡舒克（Mykola Lukashuk）称，俄军攻击破坏了一条输电线，导致数千人没电可用。

© 2022 AFP