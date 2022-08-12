中国紧张情势升温之际 印尼美国举行实弹演习

（法新社印尼巴都拉惹12日电） 来自美国、印尼等盟国的数千名官兵今天举行实弹演习。一名美军高阶将领表示，中国在台湾周边做出破坏稳定的行动后，这场演习是华府为了避免区域性冲突的相关作为。

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美国、印尼年度演习「嘉鲁达之盾」（Garuda Shield）今年改称为「超级嘉鲁达之盾」（Super Garuda Shield），将较往年的范围和规模大甚多。

美国及其亚洲盟邦都曾表达，对于中国在太平洋地区日益专断的关切；但华府表示，这次演习目的并非针对任何国家，尽管规模确实较过往演习大出许多。

美国印太司令部司令海军上将阿基里诺（John Aquilino）在演习结束后的记者会上表示：「中华人民共和国破坏稳定的行动，像是威胁台湾的活动和作为，正是我们试图避免的。」他说：「我们每天都在努力防止战争。」

至少4000名美国与印尼，以及澳洲和新加坡部队参与这次为期两周的演习，还有首次加入「超级嘉鲁达之盾」演习的日本。参加今天实弹演习的有美国、印尼、澳洲和新加坡。

联合演习部队发射了标枪（Javelin）反战车飞弹。阿帕契（Apache）直升机演习时，对一处丘陵训练区进行机枪扫射并发射火箭弹。

印尼国军总司令安迪卡（Andika Perkasa）否认演习规模扩大是因为台湾海峡情势，宣称早在此前就已计划这次演习。

© 2022 AFP