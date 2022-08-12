印巴分治75年后 离散两兄弟终于团聚

（法新社印度珀丁达12日电） 印度老翁西卡汗见到他巴基斯坦的哥哥沙迪克汗时，欣喜的泪水从他的脸颊流下。这是自1947年印巴分治以来，兄弟俩首次见面。

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法新社报导，英国结束其对印度的殖民统治时，将南亚次大陆拆成两个国家，导致西卡汗（Sika Khan）和沙迪克汗（Sadiq Khan）手足分离，那时西卡才6个月大。

今年是印巴分治（Partition）75周年，当年，宗教派别流血冲突造成的死亡人数可能超过100万，而在印度和巴基斯坦独立建国时，许多类似西卡这样的家庭被拆散。

西卡的父亲和姐姐在族群大屠杀中遇害，当时年仅10岁的沙迪克设法逃到巴基斯坦。

信奉锡克教的西卡在位于印度北部旁遮普省（Punjab）珀丁达（Bhatinda）地区的砖瓦房中表示：「我母亲痛不欲生跳河自杀。」印巴分治引发暴乱，珀丁达地区首当其冲。

西卡说：「村民和一些亲戚怜悯我，把我抚养长大。」

从小到大，西卡一直渴望知道他哥哥的下落，哥哥是除他之外，他们家唯一幸存的成员。但直到3年前，邻近一位医生主动协助，他才取得进展。

经过多次电话联系以及巴基斯坦YouTuber狄隆（Nasir Dhillon）的协助，西卡得以和沙迪克重聚。

今年1月，兄弟俩终于在卡尔塔普（Kartarpur）走廊会面。尽管印巴对峙，但两国2019年签署协定，允许印度锡克教徒不必申请签证，就可以经由卡尔塔普走廊，前往锡克教创教祖师那纳克（Nanak）安息地朝圣。

开放这道走廊，已成为离散家庭团结与和解的象徵。

西卡拿着一张褪色的全家福相框说：「我来自印度，他来自巴基斯坦，但我们爱着彼此。我们第一次见面时拥抱大哭。这些国家可以继续打仗，我们不在乎印巴政治。」

帮助西卡和沙迪克兄弟俩团聚的巴基斯坦农民和房地产仲介狄隆，现年38岁，是一位穆斯林，他透过自己的YouTube频道与他的朋友、巴基斯坦锡克教徒辛赫（Bhupinder Singh）一起，已帮助大约300个家庭团聚。

狄隆告诉法新社：「这不是我的收入来源。这是我内心的情感和热情。」「我感觉这些故事像是我自己的故事，或是我祖父母的故事，所以帮助这些长辈，我感觉我是在实现自己祖父母的愿望。」

他说，西卡和沙迪克的故事令他深受感动，他尽一切可能确保两兄弟能够团聚。

他在巴基斯坦费索拉巴德（Faisalabad）告诉法新社：「他们在卡尔塔普重聚时，不仅是我，在场大约600人看见兄弟俩团聚，都哭了。」

© 2022 AFP