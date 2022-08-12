男子持武器闯美FBI办公室未遂 与警对峙后遭击毙

（法新社华盛顿11日电） 美国当局今天表示，一名男子持武器企图闯入联邦调查局（FBI）位于俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的办公室后逃逸，随后在与警方对峙的过程中遭击毙。

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这起事件引发全国关注，因为FBI数天前才刚搜查前总统川普位于佛州的宅邸，激怒了右翼圈子；不过没有直接迹象表明两起事件互有关连。

FBI今早表示，一名武装男子试图闯入FBI位于俄亥俄州辛辛那提的办公室，接着在警报启动、FBI武装特务做出反应之际逃跑。

当地媒体报导，这名男子发射钉枪，并挥舞一把AR-15步枪，随后驾车逃逸。

对峙结束后，警方发言人在记者会上说，执法人员追捕这辆车，车子停在乡下，「车子一停，现场警方就和嫌疑人爆发枪战」。

发言人说，员警企图与嫌疑人交涉，但对方不肯投降，还朝员警举起武器，警方遂对男子开枪，男子当场伤重不治。

川普位于佛州的豪华庄园「海湖俱乐部」（Mar-A-Lago）遭突袭搜查后，出现对FBI不利的威胁，FBI局长瑞伊（Christopher Wray）说，网路上流传对FBI的种种威胁「危险且应受谴责」。

瑞伊说：「无论你对谁心存不满，对执法部门施暴不是办法。」

司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天表示，他曾「亲自批准」对海湖俱乐部的搜查行动，但在进一步讨论情况之前，仍待法院下令公开搜索令。

美国媒体报导，这起搜查行动与白宫机密文件可能遭不当处置有关；川普去年1月离开白宫后，将这些文件送到海湖俱乐部。

© 2022 AFP