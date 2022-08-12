美司法部长亲自决定搜川普庄园 寻求令状公开

（法新社华盛顿11日电） 美国司法部长贾兰德（Merrick Garland）今天表示，他亲自决定对前总统川普位于佛罗里达州的庄园突袭搜查，并罕见地寻求法官将授权的搜索令状公诸于世。

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法新社报导，贾兰德未披露对前美国总统进行史无前例突袭搜索的理由，并谴责外界针对联邦调查局（FBI）和司法部「毫无根据的攻击」。

贾兰德告诉记者：「我亲自批准声请搜索票。司法部不会轻率地做这样的决定。」

他说：「这张搜索票是在依照规定找到合理根据下经联邦法院授权。」

贾兰德指出，「因道德义务」无法详述这场突袭搜查的依据，还说已要求佛州法官公开搜索令，因为川普已对外证实这场搜索行动，以及因为「此事关乎重大公众利益」。

川普须在明天以前对这项要求提出异议。

美国媒体报导，这次搜索行动与川普去年1月卸任后可能不当处理机密文件有关，机密文件可能被带到他的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）庄园。

在美国已然严重分裂且川普考虑2024年再度竞选总统之际，FBI突袭搜索海湖俱乐部事件掀起了一场政治风暴。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）

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