翁山苏姬澳洲籍顾问被控违反机密法 传出拒不认罪

（法新社仰光12日电） 缅甸前实质领袖翁山苏姬的澳洲籍经济顾问杜内尔遭缅甸军政府拘禁，且被控违反殖民时代的「政府机密法」。熟知这起案子的消息人士今天说，杜内尔拒不认罪。

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缅甸军方2021年2月发动政变，推翻了文人政府领袖翁山苏姬（Aung San Suu Kyi），杜内尔（Sean Turnell）随后就被拘捕。

缅甸军政府法庭采行秘密审判，记者无法旁听。受审的杜内尔被控触犯「政府机密法」（Official Secrets Act），若被定罪，最重可能被判14年有期徒刑。

消息人士说，杜内尔身体状况良好，「昨天出庭应讯…他不认罪」。

缅甸军政府自掌权以来就关押数以千计力争民主的抗议人士，其中许多人面临指控，人权团体谴责这些司法行动均出自政治动机。

军政府并未公布杜内尔所涉罪行的确切细节，但国营电视台报导，他曾接触「国家金融机密资讯」，还企图逃到国外。

今年6月，杜内尔一案转由首都奈比多（Naypyidaw）一所监狱内的特别法庭审理。

杜内尔和同案被告翁山苏姬先前曾现身在奈比多特别法庭的每周例行听审。

© 2022 AFP