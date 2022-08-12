英国代乌克兰办欧洲歌唱大赛 7座候选城市名单公布

（法新社伦敦12日电） 由于乌克兰战争持续进行，英国明年将替乌克兰主办欧洲歌唱大赛（Eurovision Song Contest）。英国今天宣布，2023年欧洲歌唱大赛将在伦敦以外的7座大城市之一举行。

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英国广播公司（BBC）电台节目主持人米尔斯（Scott Mills）宣布，候选名单7座城市分别为伯明罕（Birmingham）、格拉斯哥（Glasgow）、里兹（Leeds）、利物浦（Liverpool）、曼彻斯特（Manchester）、纽卡索（Newcastle）和雪菲尔（Sheffield）。

其中只有格拉斯哥位于苏格兰，其他6个城市都在英格兰。

米尔斯表示，将在各大城市提出争取主办权的更详细说明后，于今年秋季公布最终决定。

由欧洲歌唱大赛冠军得主所属国家主办隔年比赛，这是行之数十年的传统，不过欧洲广播联盟（European Broadcasting Union）先前表示，基于安全理由，已邀请今年亚军得主英国主办明年比赛。

BBC将制作全球最大的现场音乐盛会，吸引来自欧洲、中亚、以色列和澳洲的表演者参加。

欧洲歌唱大赛执行主管厄斯特达尔（Martin Osterdahl）在BBC广播节目中说：「睽违25年英国要再度举办欧洲歌唱大赛，所以（我）非常兴奋。」

英国曾4度在伦敦举办欧洲歌唱大赛。除了伯明罕1998年主办过该赛事，这次入围的其他城市都没有主办欧洲歌唱大赛的经验。

© 2022 AFP