韩国法务部长：三星李在�g获总统特赦

（法新社首尔12日电） 韩国三星集团继承人兼实际领导人李在�g（Lee Jae-yong）今天获得总统特赦。韩国向来都会释放因经济因素遭判贪污罪的企业领袖，李在�g是最新一个例子。

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李在�g先前因行贿等罪嫌遭判2年半徒刑。韩国法务部长韩东勋说，将让李在�g复职，给他机会「对克服国家经济危机做出贡献」。

根据「富比世」（Forbes）杂志，李在�g在全球富豪榜排名第278名，资产净值达79亿美元，他在入狱18个月后，于2021年8月获假释出狱，服完超过一半的刑期。

韩国法务部在声明中说：「由于有全球经济危机，全国经济的活力与生命力下滑，经济低迷状态恐怕将持续更长时间。」

法务部又说，赦免李在�g是为了让他和其他获特赦的企业高层，「透过积极投资科技与创造就业，成为韩国持续成长的引擎」。

54岁的李在�g今天与另3名商界人士一同获得赦免，包括乐天集团（Lotte Group）会长辛东彬（Shin Dong-Bin）。辛东彬在2018年的贿赂案中遭判2年半徒刑、缓刑4年。

李在�g是全球最大智慧型手机制造商三星电子（Samsung Electronics）的副会长。三星电子的整体营收相当于韩国国内生产毛额的约1/5。

他是因为涉及严重的贪污案遭定罪入狱，这场丑闻导致前总统朴槿惠（Park Geun-hye）下台。

© 2022 AFP