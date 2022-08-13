不管印度抗议 斯里兰卡批准中国测量船靠港

（法新社可伦坡13日电） 斯里兰卡官员透露，斯里兰卡政府今天授予具争议性的中国研究船远望5号靠港许可，并未理会邻国印度对于这艘船可能对印度军事设施进行情报刺探搜集的疑虑。

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在国际船舶及分析网站上，对远望5号（Yuan Wang 5）的叙述是一艘研究与调查船。但依照印度媒体说法，这是一艘有双重用途的间谍船。

印度对于中国在印度洋日益频繁出没以及对斯里兰卡的影响力与日俱增，抱持怀疑态度。新德里认为，无论印度洋或斯里兰卡，都牢牢处于它的势力范围内。

远望5号原定11日停靠中国营运的斯里兰卡赫班托达港（Hambantota Port）。但在印度提出反对后，可伦坡要求北京无限期延后让这艘船到访。

不过，斯里兰卡的港务长席瓦（Nirmal P Silva）表示，他已经接获斯里兰卡外交部发出的通行许可，允许远望5号于16至22日停泊在赫班托达港。

席瓦告诉法新社：「我今天接到外交通行许可。我们将与这艘船指定的地方代理机构合作，以确保在港口的物流作业进行。」

数名斯里兰卡外交部的消息人士也证实，可伦坡已重新发出远望5号的靠港许可。原本的许可证是在7月12日发放，但隔天就发生斯里兰卡前总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）逃离出国。当时斯里兰卡民众不满国家面临历来最严重经济危机，已示威抗议数个月。

拉贾帕克萨的胞兄马兴达．拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）2005至2015年担任斯里兰卡总统期间，向中国借了大笔债务。拉贾帕克萨辞职后已逃到新加坡。

根据印度媒体报导，远望5号除了可用来进行太空和卫星追踪，还具有发射洲际弹道飞弹的特定用途。

印度政府已表示担忧远望5号可能对它的活动进行刺探，并且已经对斯里兰卡提出抗议。

印度外交部曾表示，它将密切监视「任何对印度安全和经济利益有影响的举止，并且采取所有必要措施加以保护」。

斯里兰卡港口官员表示，远望5号昨天晚间位在斯里兰卡东南方约1000公里处，正缓慢驶向深水港赫班托达港。

斯里兰卡支付一家中国企业14亿美元，来兴建这座港口，并以11.2亿美元代价将港口租给中国长达99年。（译者：张正芊/核稿：陈正健）

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