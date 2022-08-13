寓所搜出多份机密文件 川普玩弄情资非首例

（法新社华盛顿12日电） 今天披露的美国法院文件显示，联邦调查局（FBI）干员突袭搜查前总统川普位于佛州的寓所，取回多份高度机密文件。法新社说，这只不过是川普玩弄和滥用机密资料的最新案例。

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川普身为总统，有权单方面解密资讯，然而他的部分行为却震惊美国情治圈。 ● 伊朗飞弹发射场

2019年8月30日，川普发推文公布据信是伊朗火箭发射场的高解析度机密影像。 他在推文中写道：「美国没涉及伊朗瑟姆南一号发射场（Semnan Launch Site One）信使运载火箭（Safir SLV）发射最后准备阶段发生的灾难性事故。」

● 以色列情资

2017年5月10日，川普在白宫椭圆形办公室接见俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）和俄国驻美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）。 川普在接见两人时告诉他们有关美国收到来自一个中东盟国的情资，内容与恐怖组织伊斯兰国（Islamic State）的一起阴谋有关。

根据媒体报导，这项高度机密的情资来自以色列；以色列对情资曝光一事感到不满。

● 透露美军核子潜舰位置

2017年4月间，根据菲律宾方面的通话纪录，川普告诉菲国总统杜特蒂（Rodrigo Duterte），北韩外海有2艘美国核子动力潜舰，还夸耀潜舰「火力强大」。 潜舰位置对美国战略防御武力来说至关重要，美国国防部鲜少公布潜舰位置。

● 秘密核子武器

川普2019年受访时告诉资深记者伍德华（Bob Woodward）关于一种未知的美国核能力，可能是一种似是而非的吹嘘，也有可能真的泄漏了高度机密资讯。 川普告诉伍德华：「我已打造一个这个国家没有人打造过的核子武器系统。」

他还说：「我们拥有蒲亭（Vladimir Putin，俄罗斯总统）和习近平（中国国家主席）前所未闻的东西。」

● 特种部队突袭细节

美国2019年10月在叙利亚击毙伊斯兰国首脑巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）后，吹嘘这场攻击行动的川普透露了五角大厦通常会对外隐瞒的多项细节，包括有多少架直升机参与行动、突击队是如何进入巴格达迪的住处，以及美国掌握伊斯兰国使用电话和网路的情资。

前特种任务指挥官永田（Michael Nagata）向美国政治新闻网站Politico表示，这些情资「可能会导致敌人反向操作我国的情报方法」。

● 川普与蒲亭之间的秘密

川普还对自己的情报首长隐瞒讯息。2018年7月，阿斯本安全论坛（Aspen Security Forum）主持人告诉时任国家情报总监的柯茨（Dan Coats），白宫已推文表示蒲亭获邀前来华府时，柯茨明显一脸错愕。

柯茨当时说：「你说什么？」

柯茨1年后表示，他对川普与这位狡猾的俄国领导人3天前历时2小时的一对一会谈讨论内容毫无所知。

他说：「我不晓得那场会谈发生了什么事。」

© 2022 AFP