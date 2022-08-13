标普和惠誉调降乌克兰信用评等

（法新社华盛顿12日电） 信评机构标准普尔公司（S&P）和惠誉（Fitch）今天再次下调乌克兰的信用评等，认为这个饱受战争蹂躏的国家债务重组协议使其离违约仅一步之遥。

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标普将乌克兰的信评从CC/C调降至「选择性违约」（SD），并指出大多数欧洲债券持有人同意将偿债期限推迟24个月。

标普说：「鉴于所宣布的重组条款和条件，按照我们的我们的标准，我们认为这笔交易令人沮丧，等同于违约。」

惠誉方面将乌克兰的长期债务评级从C下调至「限制性违约」（RD）。

乌克兰总理什米加尔（Denys Shmygal）先前曾表示，大多数债权人同意乌克兰将偿还200亿美元（约新台币6000亿元）债务的时间推迟至2024年。 乌克兰财政部在新闻稿中表示，持有乌克兰约75%债务的债权人同意乌克兰暂停偿债。

当一个国家无法履行对其债权人的财务承诺时，即被视为违约，债权人可能是政府、国际货币基金（IMF）等国际组织或私人债券持有人。

当标普认为债务人在特定问题或债务类别上选择性违约，但将继续及时履行其在其他问题上的付款义务时，就被归类在「选择性违约」。

© 2022 AFP