法国西南部野火已获控制 天气酷热为复炽隐忧

（法新社法国奥斯唐12日电） 法国地方当局表示，在法国和其他国家来援的消防员卯足全力救火的情况下，一波摧毁了西南部大片地区的野火今天似乎获得控制，但还不确定酷热是否会让火势复炽。

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法新社报导，法国西南部的吉伦特省（Gironde）消防单位负责人弗穆伦（Marc Vermeulen）今天下午说，吉伦特省波尔多市（Bordeaux）附近和朗德省（Landes）绵延40公里的火线「已48小时未再蔓延」。

地方官员说，朗德省两个地区的部分居民将可获准于晚间返家，通往邻国西班牙的高速公路路段封闭两天后，也将首度重新开放。

吉伦特省阿卡雄（Arcachon）副行政首长罗斯提克（Ronan Leaustic）今天稍早告诉记者，火势未扩散，但天气条件让官员们如临大敌。

火灾地区和昨天一样，气温达到摄氏39度。

罗斯提克说，除了先前要求撤离的1万人之外，政府并未颁布新的疏散命令，但「温度持续升高，地下水位也不断下降」。

欧盟成员国德国、波兰、奥地利和罗马尼亚承诺派遣合计361人抵达火场，协助约1100名法国消防员灭火，另外还有数架隶属欧盟的灭火飞机。

法国今夏遭受历史性的旱灾侵袭，全国被迫限制用水，此外还出现一连串热浪，专家认为是气候变迁所致。

今年7月是法国自1961年以来最干旱的7月，当时西南部城市波尔多附近爆发野火，毁掉了1万4000公顷土地，数以千计人被迫撤离。火势后来获得控制，但仍继续在极为干燥的松树林里及富含泥煤的土壤上闷烧。

官员怀疑，最近这一波火灾可能也有人为纵火的因素，自本月9日迄今，已有7400公顷烧成灰烬。

在法国，今年火灾烧毁的土地面积已达10年来年平均的3倍之多，东部的朱拉山区（Alpine Jura）、伊泽尔省（Isere）和东南部的阿代什省（Ardeche）本周火势也很活跃。

© 2022 AFP