涉贪污遭美制裁 巴拉圭副总统辞职

（法新社亚松森12日电） 巴拉圭副总统韦拉斯格斯（Hugo Velazquez）因为涉及「严重贪污行为」遭美国制裁，今天宣布辞去副总统一职，并退出明年总统选举。

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美国国务院稍早发布国务卿布林肯（Antony Blinken）的声明，称韦拉斯格斯「涉及严重贪污行为，包括向一名政府官员行贿，并干预公开程序」，未来禁止入境美国。

韦拉斯格斯希望能出马参加明年总统大选，因为巴拉圭总统的任期限制为一任5年，包括现任总统阿布铎（Mario Abdo Benitez）在内。

韦拉斯格斯向1080 AM广播电台表示，「辞职的决定是为了避免波及总统」或是他们的红党（Colorado Party）。 他说：「我退出政坛。这是我生涯的最后一个阶段。如果不这么做，我们该何去何从？」 韦拉斯格斯的数名家人也遭到制裁，受波及的还有他的亲密好友杜华德（Juan Carlos Duarte）。杜华德在经营亚西雷大（Yacyreta）水力发电厂的公司担任法律顾问。 韦拉斯格斯否认美国的指控，坚称他「问心无愧」。 红党将于12月为明年总统选举进行党内初选，韦拉斯格斯先前是角逐者之一。

布林肯说，美国的制裁是与杜华德涉及的案件有关，他「贿赂一名巴拉圭政府官员，以阻挠威胁到副总统及其金融利益的调查」。

© 2022 AFP