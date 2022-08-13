美国会通过降低通膨法案 聚焦气候健保税制3重点

（法新社华盛顿12日电） 美国联邦众议院今天通过规模4300亿美元的「降低通膨法案」，总统拜登表示，他下周将签署这项聚焦气候、健保及税制3大议题的法案。

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这项立法堪称美国史上对抗气候变迁的最大规模投资，力拚减少国内温室气体排放；同时允许「联邦医疗保险」（Medicare）为年长者的药物议价，以降低处方药价；并且确保企业和富人缴纳应缴税款。

参议院7日经过27小时马拉松辩论后，通过这项「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act）；众议院今天以220票赞成、207票反对的表决结果通过法案，将送交拜登签署，完成立法。

「降低通膨法案」包括3700亿美元用于洁净能源和因应气候变迁，目标在2030年前协助美国碳排放量比2005年水准减少40%。新法也将为购买电动车的美国人提供高达7500美元的税额减免，屋顶安装太阳能板可享30%补贴。

此外，640亿美元用于健保，以助缩小美国各地在取得医疗保健方面的巨大差异，特别是抑制飙涨的处方药价；并将俗称「欧巴马健保」（Obamacare）的平价医疗法（Affordable Care Act）补助措施延长到2025年。

税制方面，新法对获利超过10亿美元的公司课徵最低企业税率15%，目的在防止部分大公司利用避税天堂缴交的税款远低于理论上应缴税款。

拜登表示，他下周将签署法案，之后白宫会在9月6日举行庆祝活动，纪念他所谓的历史性立法。

© 2022 AFP