苏丹豪雨酿灾 至少已造成52人丧生

（法新社苏丹首都喀土穆13日电） 非洲东北部国家苏丹官方媒体今天报导，豪雨酿成的洪灾迄今已造成至少52人死亡，数千间房屋受损或被毁。

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法新社报导，每年5月至10月间，苏丹经常出现豪雨，导致该国每年都面临严重洪灾，财产、基础设施和农作物损失惨重。

苏丹新闻社（SUNA）引述苏丹全国民防委员会发言人阿卜杜勒拉希姆（Abdel Jalil Abdelreheem）的说法报导，「自进入秋季以来，共有52人因暴雨和洪灾身亡，另有25人受伤。」

阿卜杜勒拉希姆表示，苏丹境内共计5345间住宅被毁、2862间房屋受损，其他公共设施、商店和农田也遭到严重破坏。

他指出，南、北柯多方省（North and South Kordofan states）、尼罗河省（River Nile state）和南达佛省（South Darfur）是全国洪患最严重的省分。

联合国人道事务协调厅（OCHA）在近日的一份报告中估计，自雨季开始以来，苏丹全国约有3万8000人受到降雨和洪水的影响。在2021年的雨季，整个苏丹约有31万4500人受到影响。

© 2022 AFP