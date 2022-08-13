闯FBI办公室男子身分确认 疑在川普社媒号召动武

（法新社华盛顿12日电） 一名武装男子11日闯入美国联邦调查局（FBI）俄亥俄州办公室未遂后逃逸，其后在追捕中遭击毙。他疑似曾在美国前总统川普寓所遭FBI搜查后，到川普的社群平台发文号召动武。

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俄亥俄州当局今天确认42岁嫌犯雪佛（Ricky Shiffer）的身分。根据多家美国媒体发布的萤幕截图，一个同名帐号在川普（Donald Trump）的「真实社群」（Truth Social）平台发表多则愤怒暴力贴文，包括他尝试攻击FBI但失败。

FBI探员8日突袭搜索川普位于佛罗里达州的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所，引发右翼支持者愤慨。雪佛同名帐号隔天在「真实社群」发布的贴文写道：「这是号召你们拿起武器。我提议开战。」他并呼吁「爱国者」去杀死联邦探员。

同个帐号11日又在平台发文，坦承自身试图闯入位于美国中西部俄亥俄州的FBI办公室。但这则贴文迅速被移除。

FBI于11日表示，一名武装男子试图闯入FBI在俄亥俄州辛辛那提市（Cincinnati）的办公室。

根据美国媒体报导，这名男子用一把钉枪发动攻击，并挥舞一把AR-15半自动步枪，之后驾车逃逸。

根据报导，雪佛的帐号11日上午分享一则看似写到一半的推文：「恩，我以为我有办法突破防弹玻璃，但我没做到。我确实尝试攻击了FBI，如果你们没听到我的消息，我可能已经被网路踢掉，或是FBI逮到我了，又或是他们派了一般警察，而…」

这起事件引发全美关注，因为就发生在FBI搜查川普的别墅几天后，尽管两起事件是否有关连尚未获得证实。

警方发言人11日在记者会上表示，执法人员追捕试图闯入FBI办公室嫌犯的逃逸车辆，车子停下后，员警企图与嫌疑人交涉，但对方不肯投降，还朝员警举起武器，警方遂对男子开枪，男子当场伤重不治。

© 2022 AFP