魔鬼诗篇作者鲁西迪遇刺 伊朗保守派媒体叫好

（法新社德黑兰13日电） 生于印度的英美双籍作家鲁西迪（Salman Rushdie）因小说惹怒伊朗，从1989年躲避追杀令迄今。他12日在纽约州演说时遇刺，伊朗极端保守报纸「环球报」（Kayhan）今天叫好。

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鲁西迪12日在纽约州参加一场活动时遇刺，现在仍仰赖人工呼吸器。鲁西迪自1980年代末期以来，一直是悬赏刺杀的目标，伊朗时任最高领袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下达宗教裁判令（fatwa），呼吁穆斯林拿下他的项上人头。

「环球报」写道，「向这位勇敢且有责任感的人致敬，他在纽约攻击了背教者、堕落的鲁西迪」。这家媒体总编辑由伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）指派。

报导称：「那位持刀割开真主敌人脖子的人，让我们亲吻他的双手。」 除了「国民信心报」（Etemad）等改革派刊物外，伊朗大多数媒体都是类似口吻，将鲁西迪描述为「背教者」（apostate）。

针对鲁西迪遇刺，伊朗官方尚未发表正式声明。

现年75岁的鲁西迪以1981年发表的第2本小说「午夜之子」（Midnight's Children）展露头角。这本小说赢得诸多国际奖项，以及英国小说界大奖布克奖（Booker Prize）。

然而，鲁西迪因为写出第4本小说「魔鬼诗篇」（The Satanic Verses）而长期面临死亡威胁，有些穆斯林认为该书亵渎先知穆罕默德。这本书于1988年出版，陆续在许多穆斯林人口众多的国家被禁。

1998年，伊朗时任改革派总统哈塔米（Mohammad Khatami）政府曾对英国保证，伊朗不会执行对鲁西迪的宗教裁判令。不过，哈米尼于2005年说，他认为鲁西迪是背教者，传统的伊斯兰律法规定，对于犯了背教罪的穆斯林，刑罚是处死。

© 2022 AFP