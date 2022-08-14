匈牙利与俄国达协议 已获增供天然气

（法新社布达佩斯13日电） 匈牙利今天表示，在外交部长西亚尔托（Peter Szijjarto）7月访问莫斯科之后，俄罗斯已开始向匈牙利提供额外的天然气。

广告 继续浏览后续

匈牙利外交部今天表示，布达佩斯与莫斯科的贸易谈判已「达成协议」，结果是俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）昨天开始输送「超过已签约数量」的天然气。

外交部官员曼泽尔（Tamas Menczer）在其脸书（Facebook）页面上表示，在第一阶段，每天260万立方公尺的额外数量将从南部经由「土耳其溪管线」（TurkStream）输送抵达，如此一直到8月底止；并说，9月的输送量正在谈判中。

匈牙利外长西亚尔托曾于7月访问莫斯科，讨论额外采购7亿立方公尺的天然气。相关行程之前未对外宣布。

曼泽尔今天贴文中提到西亚尔托访俄表示：「以当前众所周知的欧洲市场状况，很明显地若没有俄罗斯来源，要获得如此大量天然气是不可能的。」

俄罗斯挥军乌克兰引发能源价格危机，欧盟各地本周开始实施天然气消费减量15%计画，以因应这场能源危机。

不过，部分欧盟成员国不必严格遵守这项本就号称是自愿性质的规定。仰赖俄罗斯直送天然气的匈牙利就要求豁免。

© 2022 AFP