埃及教堂主日弥撒大火 增至41死45伤

（法新社开罗14日电） 埃及科普特基督教会神职人员指出，大开罗工人阶级地区一座科普特基督教堂今天进行主日弥撒时发生大火，引发踩踏事件，造成至少41人丧生、45人受伤，死者大部分是儿童。

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阿布席芬教堂（Abu Sifin church）这起大火肇因电器设备故障。消息人士指出，吉萨省（Giza Governorate）尼罗河（Nile River）以西人口稠密尹巴巴区（Imbaba）的这起大火发生于当地时间将近上午9时，当时有5000人聚会参加弥撒。

消息人士指出，火势封住教堂入口，引发踩踏，死者大部分是儿童。

住在教堂隔壁的贝乌米（Ahmed Reda Baioumy）告诉法新社：「每个人都拉着小孩离开建筑。但火势越来越大，顶多只能进去一次，否则就会窒息。」

埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天上午在脸书（Facebook）上宣布：「我已经动员所有国家机构，确保已经采行所有措施。」

他后来又表示，已经致电向科普特基督教教宗塔瓦德洛斯二世（Pope Tawadros II）「表示哀悼」。塔瓦德洛斯二世2012年成为科普特基督教教宗。

内政部后来表示，「法医证据揭示，教堂建筑2楼的空气调节装置起火」。

同样位在尹巴巴区的附近教堂神父法米（Father Farid Fahmy）告诉法新社，短路引发了这起火警。

他说：「因为停电，他们用发电机。复电后电力过载。」

© 2022 AFP