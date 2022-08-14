媒体：伊朗改革派人士塔扎德出庭受审

（法新社德黑兰14日电） 伊朗国营媒体报导，伊朗改革派政治人物塔扎德（Mostafa Tajzadeh）之前曾入狱，上月又因被控破坏国家安全被捕，昨天出庭受审时拒绝发言。

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伊朗司法部门的米桑线上（Mizan Online）网站报导，现年65岁的塔扎德13日在德黑兰出庭受审。塔扎德去年试图以改革派以及「7年政治犯」身分竞选总统失利。

报导中表示，塔扎德的审讯在伊朗革命法院（ Revolutionary Court）的15分院进行，由法官萨拉瓦提（Abolghassem Salavati）主审。

在1997-2005年改革派总统哈塔米（Mohammad Khatami）执政期间，塔扎德曾担任内政部次长。

塔扎德在2009年因抗议总统艾马丹加（Mahmud Ahmadinejad）引发争议的连任而被捕。

次年，塔扎德被控破坏国家安全与反国家宣传等罪名确立而入狱，2016年服刑完毕后出狱。

塔扎德一向提倡民主和呼吁结构性改革，他在2021年5月递交竞选总统申请书。

梅尔通讯社（Mehr）报导，塔扎德今年7月8日在家中再度被捕，他被控「发表不实言论扰乱舆论」等罪名。

根据米桑线上，塔扎德在庭上面对三项罪名，其中包括密谋破坏国家安全。报导中表示，被告在庭上拒绝发言。

改革派媒体「国民信心报」（Etemad）引述塔扎德律师普巴贝（Houshang Pourbabai）表示，他在3天前取得法庭允许探监，但塔扎德拒见，因为狱方不允许塔扎德和律师面对面谈话。塔扎德也宣布，他不会出庭。

国民信心报引述塔扎德妻子表示，塔扎德被迫违反个人意志出庭。

米桑线上说：「鉴于塔扎德拒绝回答问题，法官宣布将在法定期限内宣布判决」。

© 2022 AFP