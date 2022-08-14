「川普对决拜登」再演一场? 庄园风暴后别说不可能

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦调查局干员突袭搜查前总统川普位于佛州的庄园。川普痛批此举是将司法系统武器化，以及「不希望我在2024年竞选总统的激进左翼民主党人的攻击」。

广告 继续浏览后续

如果你觉得这戏码似曾相识，那是因为这出戏你真的看过，而第2次看应该会更扣人心弦。各位，准备迎接「拜登对决川普2」吧！

这是川普败给拜登近2年后，他涉嫌藏匿机密政府文件风波可能告诉我们的事。

如果川普先前被认为很可能宣布2024再战，某种说法是因为联邦调查局（FBI）搜索川普的佛州住宅，让他得以塑造烈士形象，因此再次出马几成定局。

共和党籍联邦参议员葛瑞姆（Lindsey Graham）告诉福斯电视台（Fox News）：「我之前认为他会参选，现在更坚定这个想法。」

若川普真的参选，照理拜登也一定会。虽然79岁的拜登是历来年纪最大的总统，但他把踢走川普视为历史志业。

倘若如此，好不容易熬过紧张、甚至有时如恶梦的2020大选后，美国民众现在可能又得再陷入同样境地。

这次和上次不同的是，现任总统将是届时满81岁的拜登，挑战者则是78岁的川普。

川普时不时就说谎称赢得2020年大选的是自己，加上当年1月6日教唆川粉攻击国会山庄的证据现在逐渐浮出台面，他和拜登再次对决，场面势必将十分难看。

专研美国总统选举的美利坚大学（American University）历史系教授李赫特曼（Allan Lichtman）说：「如果你觉得2016和2020年选战打得很难看，你还没看到精彩的咧。」

对黑暗政治奉行者而言，联调局突袭川普海湖俱乐部（Mar-a-Lago）别墅可说是改变局面的时刻，讽刺的是，双方都可能因此得利。

对拜登而言，逻辑很明显。

共和党内最知名的人物命运悬于一线，不仅面临联调局调查，还牵扯上从颠覆选举到诈欺、性侵相关的法律案件。

这让共和党人尴尬，却让拜登的民主党人振奋，民主党人越来越渴望能在11月期中选举避免原本预期的全军覆没，甚至还可能意外获胜。

© 2022 AFP